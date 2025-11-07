- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 218
- Час на прочитання
- 1 хв
Такою ми її ще не бачили: Дженніфер Лоуренс сфотографували папараці в креативному вбранні
Актокра вибрала мінімалістичний, але дуже незвичайний лук.
Дженніфер Лоуренс зараз зайнята просуванням фільму «Здохни, коханий», в якому зіграла разом з Робертом Паттінсоном. Тож акторка відвідує різноманітні інтерв’ю, кінофестивалі та червоні доріжки. В один з таких робочих днів у Нью-Йорку її помітили папараці в дуже незвичному луку від бренду Lii.
Вбрання було чорно-білим і демонструвало, що класична біла футболка може бути лише гламурною, а й креативною. Низ сукні ж був об’ємним, зі складками та ілюзією.
Образ Лоуренс доповнила не менш оригінальними мюлями з великими бантами від Givenchy, кількома прикрасами і сонцезахисними окулярами. Над образом акторки працював її новий стиліст Раян Гастінгсон.
Нагадаємо, що раніше Дженніфер з’явилася на вулиці в Нью-Йорку в оригінальній сукні насиченого синього кольору. Вона носила вбрання від бренду Fforme в поєднанні з плащем такого ж відтінку.