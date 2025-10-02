Джулія Робертс у міні та пальті підкорила всіх ефектним вбранням

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс мала приголомшливий і доволі незвичний вигляд, адже з’явилася у ефектному пальті з весняно-літньої колекції бренду Libertin, на якому був зображений портрет Вільяма Шекспіра. Цей оригінальний і без сумнівів гламурний виріб був показаний на вересневому показі під час Тижня моди в Нью-Йорку.

Акторка поєднала це чорне незвичне пальто з чорно-білим светром з малюнком у вигляді обличчя режисера фільму «Після полювання» Луки Гуаданьїно. Це відсилання до фільму, оскільки вона наразі його просуває.

Джулія Робертс / © Getty Images

Також Робертс доповнила вбрання сумкою від Polene і лаковими туфлями від Jimmy Choo. Її волосся було укладене у високу зачіску-пучок, а на очах вона носила окуляри в темній оправі.

Також стилістка Елізабет Стюарт, яка співпрацює з Робертс, розповіла історію светра зірки.

Джулія Робертс / © Getty Images

«Історія светра, якщо вже люди запитують, полягає в тому, що Джулія хотіла зв’язати його на честь чудового режисера й акторів „Після полювання“, тож я попросила свого друга Джеффа Веспа (який багато разів фотографував Луку) розробити його разом зі мною, а потім Джефф просто втілив усе в життя. Потім Джулія вигадала назву twinshipknits, що ґрунтується на нашій подекуди близнюковій схожості. І так, на нас чекає ще багато спільних робіт зі створення найрізноманітніших светрів!», — написала вона в Instagram.

Раніше в подібному светрі Робертс уже з’являлася, але у Венеції. Зірка прибула на кінофестиваль у подібному, але кардигані — спереду на ньому були ґудзики.

Джулія Робертс у Венеції / © Getty Images