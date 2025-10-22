Такою ми її ще не бачили: Гленн Клоуз у гламурному костюмі блиснула мереживним бюстгальтером

Гленн Клоуз / © Getty Images

Гленн Клоуз разом із колегами презентувала у Парижі новий юридичний драматичний серіал «Все чесно» (All’s Fair) на Disney+.

Гленн Клоуз, Сара Полсон, Теяна Тейлор, Кім Кардашян, Нісі Неш-Беттс та Наомі Воттс / © Getty Images

На заході акторка приємно здивувала своїм ефектним луком із пікантним акцентом — такою ми її ще не бачили. Клоуз з’явилася у гламурному чорному костюмі оверсайз від Balmain, прикрашеному чорними і бірюзовими стразами і бісером. Вбрання складалося зі штанів-палацо зі стрілками і двобортного жакета, який вона одягла на чорний мереживний бюстгальтер.

Гленн Клоуз / © Getty Images

Лук Гленн доповнила туфлями Christian Louboutin, сумкою, інкрустованою стразами, і чорними шкіряними рукавичками. У неї була стильна зачіска і гарний макіяж із чорними стрілками і рожевим блиском на губах. Зірка прикрасила вуха діамантовими сережками, а до лацкану жакета прикріпила дві цікаві брошки у вигляді пантери від Cartier.

Нагадаємо, Гленн Клоуз на прем’єрі «Все чесно» у Лос-Анджелесі постала в елегантній чорній сукні з пишною спідницею максі від Carolina Herrera.