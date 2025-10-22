- Дата публікації
Такою ми її ще не бачили: Гленн Клоуз у гламурному костюмі блиснула мереживним бюстгальтером
78-річна акторка у вбранні від Balmain постала на прем’єрі нового серіалу у Франції.
Гленн Клоуз разом із колегами презентувала у Парижі новий юридичний драматичний серіал «Все чесно» (All’s Fair) на Disney+.
На заході акторка приємно здивувала своїм ефектним луком із пікантним акцентом — такою ми її ще не бачили. Клоуз з’явилася у гламурному чорному костюмі оверсайз від Balmain, прикрашеному чорними і бірюзовими стразами і бісером. Вбрання складалося зі штанів-палацо зі стрілками і двобортного жакета, який вона одягла на чорний мереживний бюстгальтер.
Лук Гленн доповнила туфлями Christian Louboutin, сумкою, інкрустованою стразами, і чорними шкіряними рукавичками. У неї була стильна зачіска і гарний макіяж із чорними стрілками і рожевим блиском на губах. Зірка прикрасила вуха діамантовими сережками, а до лацкану жакета прикріпила дві цікаві брошки у вигляді пантери від Cartier.
Нагадаємо, Гленн Клоуз на прем’єрі «Все чесно» у Лос-Анджелесі постала в елегантній чорній сукні з пишною спідницею максі від Carolina Herrera.