Такою ми її ще не бачили: Клер Фой привернула увагу сукнею-кейпом з величезними підплічниками

41-річна британська зірка мала неймовірний вигляд в ефектному вбранні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Клер Фой

Клер Фой / © Associated Press

Акторка Клер Фой, яка відома насамперед за серіалом «Корона», відвідала Лондонський кінофестиваль. Вона вийшла на червону доріжку з нагоди прем’єри фільму H Is for Hawk («Я — значить Яструб»), знятого за мотивами мемуарів натуралістки Гелен Макдональд, опублікованих 2014 року.

Образом Клер вирішила здивувати та привернути максимально багато уваги, оскільки обрала вбрання від бренду Ashi Studio з колекції осінь-зима 2025. Це була коротка сукня-кейп з чорного оксамиту з величезними підплічниками. Сукня акторки дещо нагадувала серце.

Клер Фой / © Associated Press

Клер Фой / © Associated Press

Поділ у вбрання був трохи асиметричним, а доповнила сукню вона капроновими колготками, туфлями на підборах, а також ніжним макіяжем, зачіскою, зібраним волоссям, а також безліччю прикрас з камінням від бренду Messika.

Сукня Клер дуже нагадала шубу червоного кольору від Saint Laurent, якою шокувала і захопила світ Ріанна 2016 року.

Ріанна 2016 року в трендовій шубі / © Getty Images

Ріанна 2016 року в трендовій шубі / © Getty Images

Красиві образи акторки Клер Фой (11 фото)

Клер Фой / © Associated Press

Клер Фой / © Associated Press

Клер Фой / © Associated Press

Клер Фой / © Associated Press

Бенедикт Камбербетч та Клер Фой / © Associated Press

Бенедикт Камбербетч та Клер Фой / © Associated Press

Клер Фой / © Getty Images

Клер Фой / © Getty Images

Клер Фой / © Associated Press

Клер Фой / © Associated Press

Клер Фой / © Associated Press

Клер Фой / © Associated Press

Клер Фой / © Getty Images

Клер Фой / © Getty Images

Клэр Фой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Клэр Фой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Клэр Фой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Клэр Фой_2 / © Associated Press

© Associated Press

