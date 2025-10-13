- Дата публікації
Такою ми її ще не бачили: Клер Фой привернула увагу сукнею-кейпом з величезними підплічниками
41-річна британська зірка мала неймовірний вигляд в ефектному вбранні.
Акторка Клер Фой, яка відома насамперед за серіалом «Корона», відвідала Лондонський кінофестиваль. Вона вийшла на червону доріжку з нагоди прем’єри фільму H Is for Hawk («Я — значить Яструб»), знятого за мотивами мемуарів натуралістки Гелен Макдональд, опублікованих 2014 року.
Образом Клер вирішила здивувати та привернути максимально багато уваги, оскільки обрала вбрання від бренду Ashi Studio з колекції осінь-зима 2025. Це була коротка сукня-кейп з чорного оксамиту з величезними підплічниками. Сукня акторки дещо нагадувала серце.
Поділ у вбрання був трохи асиметричним, а доповнила сукню вона капроновими колготками, туфлями на підборах, а також ніжним макіяжем, зачіскою, зібраним волоссям, а також безліччю прикрас з камінням від бренду Messika.
Сукня Клер дуже нагадала шубу червоного кольору від Saint Laurent, якою шокувала і захопила світ Ріанна 2016 року.