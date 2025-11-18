ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
650
1 хв

Такою ми її ще не бачили: Олена Зеленська продемонструвала образ у жакеті небесно-блакитного кольору

Перша леді в онлайн-форматі виступила на саміті.

Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська онлайн взяла участь у міжнародному саміті щодо демографічного майбутнього Європи.

Вона подякувала першій леді Литви Діані Наусєдєнє за організацію саміту та лідерство в цій темі, а також іншим колегам із Саміту перших леді та джентльменів.

«Відчуття безпеки найбільше впливає на рішення дати нове життя. І сьогодні наша країна відчуває це особливо гостро.

Олена Зеленська в онлайн-форматі виступає на саміті / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська в онлайн-форматі виступає на саміті / © Instagram Олени Зеленської

Але якщо загроза з боку Росії зберігатиметься, це позначиться й на європейській народжуваності: відчуття тривоги не зупиняється на кордонах», — зазначила дружина президента.

Під час відеозв’язку Зеленська продемонструвала гарний ніжний образ. На ній був жакет небесно-блакитного кольору асиметричного крою з коміром-стійкою та прихованими ґудзиками. До нього Олена прикріпила цікаву брошку.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Свій аутфіт перша леді доповнила зачіскою з м’якими локонами, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська у смарагдовому жакеті на затин і з брошкою-мапою звернулася до учасників Українського тижня у Великій Британії.

