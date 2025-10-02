Такою ми її ще не бачили: Памела Андерсон в образі жінки-вамп привернула увагу на фешншоу

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон відвідала показ колекції весна/літо 2026 бренду Mugler, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Акторка обрала для своєї появи ефектний образі жінки-вамп у сучасній інтерпретації. Вона з’явилася у чорній блискучій сукні з довгими рукавами, акцентними гострими плечима і високим коміром-стійкою. Вбрання нагадує культові силуети 80-х.

Матовий металізований блиск тканини додав луку драматизму і розкішного ефекту, а приталений крій на талії підкреслив струнку фігуру Андерсон, створивши витончену лінію силуету.

Свій аутфіт Памела доповнила чорними замшевими гостроносими мюлями та екстравагантними золотими сережками.

Віднедавна зірка має незвичну для неї стрижку шеггі-боб. Руде волосся вона уклала м’якими об’ємними хвилями, які зробили її лук кінематографічним, додавши легкої нотки ностальгії за золотою ерою глянцю. І, як завжди, Памела була з мінімалістичним макіяжем.

Нагадаємо, Памела Андерсон на показ Tom Ford прийшла в елегантній чорній сукні максі без бретельок і з лаконічним бантом на грудях, а також у чорному жакеті, який накинула на плечі.