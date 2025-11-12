ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
158
1 хв

Такою ми її ще не бачили: папарацці заскочили Елізабет Олсен у яскравому образі з цікавою деталлю

Молодша сестра близнючок Ешлі та Мері-Кейт Олсен здивувала своїм новим виходом.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Елізабет Олсен

Елізабет Олсен / © Getty Images

Елізабет Олсен потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Акторка приємно здивувала своїм яскравим луком, адже зазвичай вона надає перевагу темним кольорам у своєму гардеробі.

На зірці був приталений жакет кольору індиго з блакитними вставками, великими накладними кишенями й акцентною цікавою темно-синьою шнурівкою. Верх вона поєднала з блакитною спідницею міді зі складками та гостроносими слінгбеками бордового кольору металік на шпильках. У руці Олсен несла коричневу шкіряну сумку.

Елізабет Олсен / © Getty Images

Елізабет Олсен / © Getty Images

Елізабет зробила акуратне укладання з легкими локонами та ніжним макіяжем.

Нагадаємо, Елізабет Олсен відвідала спеціальний показ фільму «Вічність» у червоній сукні з воланами від бренду Miu Miu.

158
