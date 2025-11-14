Такою ми її ще не бачили: Сідні Свіні сяяла перед фотографами в зухвалому образі

Сідні Свіні / © Associated Press

Реклама

Голлівудська красуня Сідні Свіні, особисте життя якої зараз бурхливо обговорюється через її новий роман із мільйонером, знову вийшла у світ. Без акторки останнім часом не відбувається жодного заходу, тож не дивно, що вона опинилася серед гостей GQ «Людина року», що відбувався в Лос-Анджелесі.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні одягла на червону доріжку елегантну, але провокаційну відверту сукню з простим кроєм, але сміливим вирізом, який підкреслював груди.

Її вбрання було з колекції осінь-зима 1995 року Модного дому Versace. Тобто ця сукня створена ще засновником легендарного італійського бренду.

Реклама

Сукня була обтислою і довгою, пошитою з оксамитової тканини. Доповнила Сідні це вбрання чокером на шиї, матовим макіяжем і новою зачіскою з «мокрим» ефектом. Зачіска акторки стала хітом вечора, адже це був незвичний для неї стиль, що різко контрастував з ідеальними укладками, які вона демонструвала на публіці раніше.

Сідні Суїні / © Associated Press

Акторка останнім часом полюбляє дивувати публіку не лише зачісками, а й вбраннями, адже також на одній із нещодавніх своїх появ красувалася в прозорій сукні.