- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 3
- Час на прочитання
- 1 хв
Такою вона ще не була: Дженніфер Лопес одягла на червону доріжку незвичне вбрання, але з пікантною деталлю
Американська попдіва та акторка з’явилася на галаконцерті «Жінки в індустрії розваг» від The Hollywood Reporter у дуже нетиповому для себе вбранні.
Дженніфер Лопес вийшла на червону доріжку заходу у коричневому костюмі від бренду Harith Hashim, який включав жакет та спідницю-олівець довжини міді. Вбрання було нетиповим для зірки через його довжину та діловий стиль, хоча пікантності Лопес додала, коли одягла жакет на голе тіло, акцентувавши таким чином увагу на декольте.
Також зірка доповнила свій ансамбль сумкою з текстурної шкіри від Tyler Ellis та прикрасами від Hearts on Fire — золотими чокерами з камінням. Волосся вона розпустила, а на обличчі зробила улюблений макіяж у коричневій гамі та з блиском на губах. А ось взуття Лопес цього разу обрала дуже лаконічне, оскільки узула зручні замшеві туфлі бежевого кольору.
Також Лопес не так давно демонструвала ще один образ у костюмі зі спідницею — її помітили в Нью-Йорку за роботою над картиною, яка, ймовірно, називатиметься «Остання місіс Перріш» (The Last Mrs Parrish), оскільки вона заснована на однойменному романі письменниці Лів Константейн. Судячи з перших кадрів, у фільмі Лопес дивуватиме глядачів елегантністю і розкішшю стилю New Look, оскільки вбрання від Dior, в якому її сфотографували, включало класичний приталений жакет з ґудзиками і спідницю-олівець. Талію зірка підкреслила чорним широким поясом, рукавичками і капелюхом з окулярами