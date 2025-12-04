ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
1 хв

Такою вона ще не була: Дженніфер Лопес одягла на червону доріжку незвичне вбрання, але з пікантною деталлю

Американська попдіва та акторка з’явилася на галаконцерті «Жінки в індустрії розваг» від The ​​Hollywood Reporter у дуже нетиповому для себе вбранні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес вийшла на червону доріжку заходу у коричневому костюмі від бренду Harith Hashim, який включав жакет та спідницю-олівець довжини міді. Вбрання було нетиповим для зірки через його довжину та діловий стиль, хоча пікантності Лопес додала, коли одягла жакет на голе тіло, акцентувавши таким чином увагу на декольте.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Також зірка доповнила свій ансамбль сумкою з текстурної шкіри від Tyler Ellis та прикрасами від Hearts on Fire — золотими чокерами з камінням. Волосся вона розпустила, а на обличчі зробила улюблений макіяж у коричневій гамі та з блиском на губах. А ось взуття Лопес цього разу обрала дуже лаконічне, оскільки узула зручні замшеві туфлі бежевого кольору.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Також Лопес не так давно демонструвала ще один образ у костюмі зі спідницею — її помітили в Нью-Йорку за роботою над картиною, яка, ймовірно, називатиметься «Остання місіс Перріш» (The Last Mrs Parrish), оскільки вона заснована на однойменному романі письменниці Лів Константейн. Судячи з перших кадрів, у фільмі Лопес дивуватиме глядачів елегантністю і розкішшю стилю New Look, оскільки вбрання від Dior, в якому її сфотографували, включало класичний приталений жакет з ґудзиками і спідницю-олівець. Талію зірка підкреслила чорним широким поясом, рукавичками і капелюхом з окулярами

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Розкішні образи Дженніфер Лопес (30 фото)

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
3
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie