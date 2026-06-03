Такою вона ще не була: Дженніфер Лопес прогулялася містом у мереживі, і це було оригінально

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Реклама

Дженніфер Лопес знову продемонструвала, що легко здатна перетворити вулиці Нью-Йорка на подіум. Відома американська діва привернула увагу своїм новим образом, який обрала для промотуру, до фільму «Офісний роман».

Лопес сфотографували, коли вона виходила з готелю. Акторка була одягнена у блузу з бантом на шиї і чорну оксамитову сукню-жакет на ґудзиках. Цей лук зірка доповнила капроновими лосинами з мережива, які ефектно підкреслювали її ноги, а також синьою сумкою Hermes Kelly зі шкіри рептилії.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Ця її поява на публіці відбулася згодом після того як вона позувала фотографам у сукні від українського бренду Anna October.

Реклама

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Новини партнерів