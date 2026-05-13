ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

Такою вона ще не була: Джилліан Андерсон приголомшила образом на фотоколі у Каннах

Її образ був настільки ефектним, що став найкращою появою на кінофестивалі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Джилліан Андерсон

Джиліан Андерсон / © Associated Press

Зірка культового серіалу «Цілком таємно» Джилліан Андерсон з’явилася на заході у межах Каннського кінофестивалю — фотоколі присвяченому фільму «Підлітковий секс і смерть у таборі Міазма». У картині акторка зіграла одну з ролей і його презентують в секції «Особливий погляд».

Джилліан одягла елегантну сукню-футляр от Miu Miu з колекції весна-літо 2022, що була виконана у трендовому відтінку вершкового масла і мала вишукані квіткові аплікації.

Джилліан Андерсон / © Associated Press

Джилліан Андерсон / © Associated Press

Образ Джилліан доповнила босоніжками винного відтінку на підборах і лаконічним макіяжем.

Джилліан Андерсон / © Associated Press

Джилліан Андерсон / © Associated Press

Однак головною родзинкою образу акторки стала зачіска, адже волосся їй стилісти вклали у розкішні об’ємні локони, які неймовірно пасували зірці.

Джилліан Андерсон / © Associated Press

Джилліан Андерсон / © Associated Press

Ця поява акторки на заході відбулася після того, як вона спробувала себе у якості моделі на подіумі. Андерсон продемонструвала сукню з колекції Miu Miu осінь-зима 2026-2027 в Парижі.

Джилліан Андерсон на показі / © Associated Press

Джилліан Андерсон на показі / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
33
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie