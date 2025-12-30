ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Такою ви її ще не бачили: образ акторки Кейт Бланшетт із коротким чорним волоссям

Зачіска оскароносної зірки була геть незвичною, адже зазвичай вона носить лише біляве волосся.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Getty Images

2000 року акторка австралійського походження Кейт Бланшетт відвідала особливий світський захід — 15-й щорічний American Cinematheque Ball, який проводили на честь Брюса Вілліса.

На червоній доріжці зірка постала у білосніжній сукні з оголеною спиною та галтером, який був виконаний із великих кристалів та намистин, що спадали на спину акторки, як намисто. Також на попереку сукню прикрашало невелике драпування, а ось спереду вбрання було повністю однотонним.

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Свій вечірній образ акторка доповнила браслетом, який повторював дизайн галтера на сукні, босоніжками на підборах і невеликою сумкою у вінтажному стилі. Однак головним акцентом луку все ж стала перука із чорним волоссям, яку акторка вирішила одягти.

Сама Кейт зазначила у інтерв’ю Allure: «Я схожа на Елізабет Тейлор у старших роках».

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
138
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie