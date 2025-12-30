Такою ви її ще не бачили: образ акторки Кейт Бланшетт із коротким чорним волоссям

Кейт Бланшетт / © Getty Images

2000 року акторка австралійського походження Кейт Бланшетт відвідала особливий світський захід — 15-й щорічний American Cinematheque Ball, який проводили на честь Брюса Вілліса.

На червоній доріжці зірка постала у білосніжній сукні з оголеною спиною та галтером, який був виконаний із великих кристалів та намистин, що спадали на спину акторки, як намисто. Також на попереку сукню прикрашало невелике драпування, а ось спереду вбрання було повністю однотонним.

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Свій вечірній образ акторка доповнила браслетом, який повторював дизайн галтера на сукні, босоніжками на підборах і невеликою сумкою у вінтажному стилі. Однак головним акцентом луку все ж стала перука із чорним волоссям, яку акторка вирішила одягти.

Сама Кейт зазначила у інтерв’ю Allure: «Я схожа на Елізабет Тейлор у старших роках».