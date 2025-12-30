- Дата публікації
Шоу-бізнес
- 138
- 1 хв
Такою ви її ще не бачили: образ акторки Кейт Бланшетт із коротким чорним волоссям
Зачіска оскароносної зірки була геть незвичною, адже зазвичай вона носить лише біляве волосся.
2000 року акторка австралійського походження Кейт Бланшетт відвідала особливий світський захід — 15-й щорічний American Cinematheque Ball, який проводили на честь Брюса Вілліса.
На червоній доріжці зірка постала у білосніжній сукні з оголеною спиною та галтером, який був виконаний із великих кристалів та намистин, що спадали на спину акторки, як намисто. Також на попереку сукню прикрашало невелике драпування, а ось спереду вбрання було повністю однотонним.
Свій вечірній образ акторка доповнила браслетом, який повторював дизайн галтера на сукні, босоніжками на підборах і невеликою сумкою у вінтажному стилі. Однак головним акцентом луку все ж стала перука із чорним волоссям, яку акторка вирішила одягти.
Сама Кейт зазначила у інтерв’ю Allure: «Я схожа на Елізабет Тейлор у старших роках».