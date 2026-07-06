Такою її ще не бачили: Вера Вонг у короткій спідниці і на підборах відвідала Тиждень моди

Вера Вонг / © Getty Images

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Американська модельєрка Вера Вонг відвідала Тиждень моди у Парижі, де бренд Schiaparelli на чолі з Деніелом Розберрі презентував колекцію Haute Couture осінь-зима 2026-2027.

Жінка обрала нестандартне вбрання, адже одягла сіру коротку трикотажну сукню з великими чорними квітковими елементами, які прикрашали груди. Цей образ Вонг доповнила щільними колготами та взуттям на великій платформі і підборах.

Вера Вонг / © Getty Images

Акцентами образу стали аксесуари: окуляри з чорними лінзами, клатч з золотим тримачем у вигляді руки, сережка і величезна золота каблучка.

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