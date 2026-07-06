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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
320
Час на прочитання
1 хв

Такою її ще не бачили: Вера Вонг у короткій спідниці і на підборах відвідала Тиждень моди

Модельєрка відвідала один із найгучніших показів Парижа, який завжди відкриває подію.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Вера Вонг

Вера Вонг / © Getty Images

Американська модельєрка Вера Вонг відвідала Тиждень моди у Парижі, де бренд Schiaparelli на чолі з Деніелом Розберрі презентував колекцію Haute Couture осінь-зима 2026-2027.

Жінка обрала нестандартне вбрання, адже одягла сіру коротку трикотажну сукню з великими чорними квітковими елементами, які прикрашали груди. Цей образ Вонг доповнила щільними колготами та взуттям на великій платформі і підборах.

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Акцентами образу стали аксесуари: окуляри з чорними лінзами, клатч з золотим тримачем у вигляді руки, сережка і величезна золота каблучка.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
320
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