Такою її ще не бачив ніхто: Демі Мур у чорному шкіряному ансамблі стала сенсацією на показі Gucci

63-річна акторка Демі Мур приголомшила публіку у Мілані, адже прийшла на показ Gucci у сенсаційному образі. Зірка одягла чорний ансамбль зі шкіри, який обтискав її струнку фігуру.

На Демі були штани з розрізами на холошнях та куртка з коміром-спійкою на блискавці. Лук вона доповнила гостроносими туфлями з культовими золотими пряжками та чорною сумкою.

Також шокувала зачіска, адже вперше за довгий час акторка з’явилася з каре, яке вклала у «мокру» зачіску. Ймовірно, вона одягла перуку. На очах у акторки були солцезахисні окуляри, а компанію їй склав її песик, якого вона з собою бере на усі події.

Цей образ зовсім новий для Демі і такою її ще не бачив ніхто. Зірка відмовилась від свого гламурного та жіночного стилю на користь зухвалості та рок-шику. Ну і, звісно, без сумнівів, що нагадувала вона у такому образі Триніті з культової франшизи «Матриця».

Раніше акторка стала головною героїнею короткометражного фільму Gucci «Тигр», який новий креативний директор Модного дому Демна Гвасалія презентував публіці замість традиційного показу мод. На прем’єру вона прийшла у золотій сукні.