Шоу-бізнес
152
1 хв

Такою її ще не бачив ніхто: Демі Мур у чорному шкіряному ансамблі стала сенсацією на показі Gucci

Вона кардинально змінила імідж і довела, що може бути справжнім хамелеоном моди.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Демі Мур

Демі Мур / © Associated Press

63-річна акторка Демі Мур приголомшила публіку у Мілані, адже прийшла на показ Gucci у сенсаційному образі. Зірка одягла чорний ансамбль зі шкіри, який обтискав її струнку фігуру.

На Демі були штани з розрізами на холошнях та куртка з коміром-спійкою на блискавці. Лук вона доповнила гостроносими туфлями з культовими золотими пряжками та чорною сумкою.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Також шокувала зачіска, адже вперше за довгий час акторка з’явилася з каре, яке вклала у «мокру» зачіску. Ймовірно, вона одягла перуку. На очах у акторки були солцезахисні окуляри, а компанію їй склав її песик, якого вона з собою бере на усі події.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Цей образ зовсім новий для Демі і такою її ще не бачив ніхто. Зірка відмовилась від свого гламурного та жіночного стилю на користь зухвалості та рок-шику. Ну і, звісно, без сумнівів, що нагадувала вона у такому образі Триніті з культової франшизи «Матриця».

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Раніше акторка стала головною героїнею короткометражного фільму Gucci «Тигр», який новий креативний директор Модного дому Демна Гвасалія презентував публіці замість традиційного показу мод. На прем’єру вона прийшла у золотій сукні.

Демі Мур у розкішному вбранні (39 фото)

Деми Мур_3 / © Associated Press

© Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

