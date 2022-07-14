Такою ми її ще не бачили: Гвен Стефані продемонструвала два оригінальні образи та незвичайну зачіску

Американська співачка Гвен Стефан не перестає дивувати нас своїми сміливими та стильними образами. Учора зірку заскочили у Лос-Анджелесі, коли вона прямувала на популярне розважальне шоу Jimmy Kimmel Live.

Гвен дуже здивувала зачіскою, адже її зазвичай один гладкий високий хвіст перетворився одразу на шість. Дорогою на шоу співачка була одягнена в картатий лук - вона поєднала спортивні штани та сорочку. Також на ній були чоботи у ковбойському стилі та топ.

Гвен Стефані / Фото: Getty Images

А ось коли знімання завершилися Гвер вийшла зі студії в гламурному золотому топі та спортивних штанах, які поєднала із сітчастими колготками та блискучими туфлями.

Гвен Стефані / Фото: Getty Images

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