Такою ми її ще не бачили: Сара Джессіка Паркер на зніманнях у незвичайному луку

59-річна Сара Джессіка Паркер продовжує роботу над третім сезоном серіалу "І просто так...", знімання якого розпочалися у Нью-Йорку у травні. Зірка з'явилася на знімальному майданчику у новому образі – білому комбінезоні у чорний принт.

Це вбрання Паркер та її команда стилістів доповнили джинсовим жакетом та чорними туфлями на підборах у стилі Мері Джейн. Шию акторки прикрашало блакитне намисто, а на обличчі був макіяж.

Також незвичайно те, що Сарі Джессіці зробили нову зачіску – об'ємний хвіст на один бік. Раніше таку зачіску її екранна персонажка не носила.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Декількома кадрами зі знімань Сара Джессіка поділилася на своїй сторінці Instagram.

Цікаво і те, що жакет акторка одягла після того, як днем раніше була помічена в стильній джинсовій спідниці підниці, яку носила в поєднанні з бежевим лонгслівом з глибоким декольте. Туфлі на ній були такі самі, але білого кольору.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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