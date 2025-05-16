Павло Зібров

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Павло Зібров зворушив своїх прихильниць новою піснею «Таку як ти», де кожна нота оповита ніжністю, коханням та захопленням. Вона про ту єдину, з якою пройдено роки щастя, сили й натхнення, яку не хочеться змінювати, бо вона — найкраща, така, яка є.

Павло Зібров

Вже понад 30 років артист у щасливому шлюбі із дружиною Мариною, і саме цей досвід став основою пісні.

«Я все життя шукав одну, таку як ти» — не просто красиві слова, а підсумок довгого шляху. У композиціі немає пафосу — лише тепла ніжність і сила зрілого кохання, що витримало час.

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Павло Зібров

Премʼєра відбулась до Дня матері, наразі пісня вже доступна на всіх цифрових платформах, а концертне відео — на офіційному YouTube-каналі Павла Зіброва.

Нагадаємо, Павло Зібров здійснив мрію відеографа Reuters, який був у комі після поранення у Краматорську.