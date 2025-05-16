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- Шоу-бізнес
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"Таку як ти": Павло Зібров презентував чуттєву пісню — відверту історію зрілого кохання
На створення композиції народного артиста України надихнула його дружина Марина.
Павло Зібров зворушив своїх прихильниць новою піснею «Таку як ти», де кожна нота оповита ніжністю, коханням та захопленням. Вона про ту єдину, з якою пройдено роки щастя, сили й натхнення, яку не хочеться змінювати, бо вона — найкраща, така, яка є.
Вже понад 30 років артист у щасливому шлюбі із дружиною Мариною, і саме цей досвід став основою пісні.
«Я все життя шукав одну, таку як ти» — не просто красиві слова, а підсумок довгого шляху. У композиціі немає пафосу — лише тепла ніжність і сила зрілого кохання, що витримало час.
Премʼєра відбулась до Дня матері, наразі пісня вже доступна на всіх цифрових платформах, а концертне відео — на офіційному YouTube-каналі Павла Зіброва.
Нагадаємо, Павло Зібров здійснив мрію відеографа Reuters, який був у комі після поранення у Краматорську.