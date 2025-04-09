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- Шоу-бізнес
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Таку сукню вона вже носила: Нікі Гілтон повторила свій гламурний образ
Світська левиця відвідала вручення фешнпремії.
Молодша сестра Періс Гілтон — 41-річна Нікі Гілтон — відвідала церемонію вручення премії Fashion Trust US Awards, яка відбулася у The Lot at Formosa у Західному Голлівуді.
Однак своїм образом світська левиця зовсім не здивувала, адже одягла сукню від бренду Rebecca Vallance. Практично ідентичне вбрання Нікі вже носила раніше. Цього разу на ній була чорна сукня з високою горловиною, розрізом на спідниці та срібними вставками. Вбрання вона доповнила гламурним клатчем, сережками, макіяжем та високою зачіскою.
Раніше у своєму Instagram Нікі публікувала фото у практично ідентичній сукні, але білого кольору. Ось тільки рукави були без каміння та з розкльошеними манжетами.
На захід Нікі прийшла з мамою — 66-річною Кеті Гілтон, яка одягла ніжну рожеву сукню із квітковою аплікацією. Образ жінка доповнила діамантовими прикрасами, улюбленою гламурною сумкою від Oscar de la Renta, а також ніжним макіяжем.