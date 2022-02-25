"Там живуть безневинні люди": модель Пріянка Чопра закликала світ допомогти Україні

Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу. Того ж дня близько 5 години ранку було чутно вибухи в Києві в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих містах країни.
Багато українських та зарубіжних знаменитостей виступили проти агресії РФ та злочинів, які вони скоюють на території суверенної України. Свої слова підтримки вже опублікували Арнольд Шварценеггер, Фріда Аасен та Стівен Спілберг. Також підтримати Україну попросила модель та акторка Пріянка Чопра. Вона спробувала привернути увагу людей до кризи та поділилася публікацією в Instagram, де закликала допомогти громадянам України у цей скрутний час.
"Ситуація, яка розгортається в Україні, жахає. Невинні люди, які живуть у страху за своє життя та життя своїх близьких, намагаючись зорієнтуватися у невизначеності найближчого майбутнього.
Важко зрозуміти, як у сучасному світі це могло перерости в таку катастрофічну точку, але це важливий момент, який позначиться у всьому світі. У цій зоні бойових дій живуть безневинні життя. Вони такі самі, як ти і я. Ось більше інформації щодо посилання в моїй біографії про те, як допомогти народу України", — написала зірка.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.