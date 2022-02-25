"Там живуть безневинні люди": модель Пріянка Чопра закликала світ допомогти Україні

Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу. Того ж дня близько 5 години ранку було чутно вибухи в Києві в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих містах країни.

Багато українських та зарубіжних знаменитостей виступили проти агресії РФ та злочинів, які вони скоюють на території суверенної України. Свої слова підтримки вже опублікували Арнольд Шварценеггер, Фріда Аасен та Стівен Спілберг. Також підтримати Україну попросила модель та акторка Пріянка Чопра. Вона спробувала привернути увагу людей до кризи та поділилася публікацією в Instagram, де закликала допомогти громадянам України у цей скрутний час.

"Ситуація, яка розгортається в Україні, жахає. Невинні люди, які живуть у страху за своє життя та життя своїх близьких, намагаючись зорієнтуватися у невизначеності найближчого майбутнього.

Важко зрозуміти, як у сучасному світі це могло перерости в таку катастрофічну точку, але це важливий момент, який позначиться у всьому світі. У цій зоні бойових дій живуть безневинні життя. Вони такі самі, як ти і я. Ось більше інформації щодо посилання в моїй біографії про те, як допомогти народу України", — написала зірка.

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