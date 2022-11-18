TamerlanAlena презентували трек про силу кохання

TamerlanAlena презентували новий трек "Кохай". Вона - про віру та любов у серці, які змушують продовжувати жити далі. Це пісня-побажання безумовних, щирих емоцій в теперішні часи, що так необхідні всім українцям зараз.

"Віра, любов і надія — сила, якою може пишатись кожен українець. Ми маємо тримати ці почуття в своїх серцях, щоб витримати та мати змогу боротися далі. Важливо зберегти ось це тепло всередині, яке зігріє у найважчі дні зими", - розповідають артисти.

У синглі "Кохай" TamerlanAlena продемонстрували своє фірмове звучання у стилі діп-хаус. Артисти впевнені, що їхній трек вилікує внутрішні переживання та допоможе знайти безпечне місце у своєму серці у цей страшний час.

Дует не з чуток знає, як кохання рятує у складні часи. Як і багатьом українським родинам, на початку повномасштабної війни парі довелось роз‘їхатись заради безпеки.

Тамерлан вступив до лав територіальної оборони та разом із ЗСУ захищав рідну землю зі зброєю в руках. Співак перебував у найгарячіших точках Київської області - разом із армією відбивав атаки окупантів і здійснював евакуацію населення.

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