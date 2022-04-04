Танці на крові: Большой театр збирає гроші сім'ям російських військових

Президент Росії Володимир Путін виступає з промовою на новорічному гала-концерті у Великому театрі у Москві 26 грудня 2019 року / Getty Images

Якщо російському окупанту не вдалося довезти вкрадену в Бучі м'ясорубку до будинку, до сім'ї, на допомогу його рідним та близьким прийде "велика російська культура" та мистецтво. Зокрема артисти балету Большого театру.

Як повідомляється в російській пресі, у Большому театрі у суботу, 2 квітня, представили знаменитий балет Хачатуряна "Спартак".

"Усі збори театр направить сім'ям військовослужбовців, які загинули під час спецоперації в Україні. Цією постановкою Великий дав старт всеросійській благодійній акції "Відкрита завіса", — пишуть пропагандисти. Більше того, далі до "благодійних заходів" приєднаються й інші федеральні та регіональні установи Росії. Можлива також участь в акції приватних театрів.

У деяких джерелах йдеться також, що частина грошей від продажу квитків піде "на допомогу біженцям із ДНР та ЛНР".

Так що, якщо ви раптом забули, що в Росії "народ і армія" завжди єдині або продовжуєте бути зачаровані російською літературою, музикою Прокоф'єва чи витонченим танцем російських балерин, не забувайте, що за Достоєвським, зазвичай, їдуть танки, а російські балерини без сумління танцюють на крові.

Хоча, як ми тепер знаємо, не все. Наприклад, приймання Большого Ольга Смирнова після початку широкомасштабного вторгнення в Україну покинула і театр, і країну-агресора.

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