Танцюрист Максим Чмерковський відчуває докори сумління за втечу під час війни з України і готовий спокутувати свій вчинок

Танцюрист Максим Чмерковський відчуває докори сумління за втечу під час війни з України і готовий спокутувати свій вчинок

Професійний американський танцюрист і хореограф українського походження Максим Чмерковський нещодавно публічно розповів, як минулого тижня втік з України через жорстокий напад Росії. Наразі чоловік шукає способи допомогти українцям віддалено.

В інтерв'ю Good Morning America танцюрист розповів, що відчуває сильну провину через те, що поїхав, тим більше, що був єдиним чоловіком у поїзді, повному жінок та дітей.

Тепер Чмерковський зазнав жорсткої критики за те, що сам прийшов до журналістів, щоб розповісти про свою втечу та ще й у таких подробицях. Про те, як він втікав з України у потягу в той час, як інші чоловіки залишаються в країні воювати.

42-річний Чмерковський перебував в Україні у робочих справах, коли 24 лютого розпочалася війна, Росія вороже напала на Україну. Він утік із Києва на поїзді з жінками та дітьми, повернувшись до США минулого тижня, пише Daily Mail.

Професійний танцівник має українське та американське громадянство. Зараз він займається онлайн-збиранням коштів для надання допомоги Україні і каже, що хоче повернутися до Польщі, щоб допомогти, після того як останні кілька днів почувається дуже погано через те, що втік.

Проте критики розкритикували танцівника за втечу, інші кажуть, що розуміють його рішення. Наразі Максим та його дружина Пета організували в Instagram збирання коштів для України.

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