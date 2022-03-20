"Танець для України": у найбільшому театрі Лондона відбувся благодійний концерт

Близько 20 відомих артистів балету отримали бурхливі оплески переповненої зали лондонського театру Колізей на гала-концерті «Танець для України».
У суботу, 19 березня, в найбільшому театрі Лондона в Колізеї відбувся концерт артистів балету "Танець для України", всі кошти від продажу квитків були направлені для гуманітарної допомоги українцям.
Організатором заходу виступив колишній прем'єр лондонського Королівського балету заслужений артист України Іван Путров та румунська балерина Аліна Кожокару.
В інтерв'ю Reuters Іван Путров сказав:
“У нас так багато близьких в Україні. Ми не могли просто сидіти вдома та дивитися новини, ми хотіли щось зробити».
Нагадаємо, що раніше ухвала Великого театру засудила війну в Україні та залишила Росію. Також агресію проти українців засудив і легендарний танцівник Михайло Баришников.