"Танець для України": у найбільшому театрі Лондона відбувся благодійний концерт

"Танець для України": у найбільшому театрі Лондона відбувся благодійний концерт

Близько 20 відомих артистів балету отримали бурхливі оплески переповненої зали лондонського театру Колізей на гала-концерті «Танець для України».

У суботу, 19 березня, в найбільшому театрі Лондона в Колізеї відбувся концерт артистів балету "Танець для України", всі кошти від продажу квитків були направлені для гуманітарної допомоги українцям.

Іван Путров та румунська балерина Аліна Кожокару / Getty Images

Організатором заходу виступив колишній прем'єр лондонського Королівського балету заслужений артист України Іван Путров та румунська балерина Аліна Кожокару.

Іван Путров та румунська балерина Аліна Кожокару / Getty Images

В інтерв'ю Reuters Іван Путров сказав:

“У нас так багато близьких в Україні. Ми не могли просто сидіти вдома та дивитися новини, ми хотіли щось зробити».

Нагадаємо, що раніше ухвала Великого театру засудила війну в Україні та залишила Росію. Також агресію проти українців засудив і легендарний танцівник Михайло Баришников.