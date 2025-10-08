ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
292
Час на прочитання
1 хв

Танцювальний хіт осені: Павло Зібров презентував запальну пісню "Disco Zibrembo"

Народний артист України, амбасадор вусів і гарного настрою потішив прихильників новим синглом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Павло Зібров

Павло Зібров

Павло Зібров презентував новий трек «Disco Zibrembo» — яскравий, запальний, зухвалий і по-справжньому танцювальний саундтрек осені.

У композиції поєдналися легкі ритми з відтінком латинського драйву, що створюють атмосферу свята й безтурботності. Пісня заряджає енергією з перших секунд, дарує позитив та бажання танцювати.

Павло Зібров

Павло Зібров

У ролі Зібрембо артист знову демонструє свій фірмовий стиль, самоіронію та харизму, залишаючись амбасадором усмішок, любові до життя й гарного настрою навіть у непрості часи.

Павло Зібров

Павло Зібров

Пісня вже доступна на всіх стрімінгових платформах, а концертне відео на офіційному YouTube каналі артиста.

Нагадаємо, Павло Зібров презентував чуттєву пісню «Таку як ти» — відверту історію зрілого кохання.

Дата публікації
Кількість переглядів
292
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie