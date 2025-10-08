Танцювальний хіт осені: Павло Зібров презентував запальну пісню "Disco Zibrembo"

Павло Зібров

Павло Зібров презентував новий трек «Disco Zibrembo» — яскравий, запальний, зухвалий і по-справжньому танцювальний саундтрек осені.

У композиції поєдналися легкі ритми з відтінком латинського драйву, що створюють атмосферу свята й безтурботності. Пісня заряджає енергією з перших секунд, дарує позитив та бажання танцювати.

У ролі Зібрембо артист знову демонструє свій фірмовий стиль, самоіронію та харизму, залишаючись амбасадором усмішок, любові до життя й гарного настрою навіть у непрості часи.

Пісня вже доступна на всіх стрімінгових платформах, а концертне відео на офіційному YouTube каналі артиста.

Нагадаємо, Павло Зібров презентував чуттєву пісню «Таку як ти» — відверту історію зрілого кохання.