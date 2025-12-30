Танцювали і пили «Апероль»: Венсан Кассель з коханою-моделлю Нарою Баптістою відпочили на яхті

Нара Баптіста

Реклама

29-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста опублікувала у своєму Instagram фото і відео з відпочинку на яхті в компанії свого коханого — 59-річного актора Венсана Касселя.

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Дівчина в шоколадному бікіні, з чокером на шиї і в сонцезахисних окулярах позувала на борту яхти. Судячи з фото, пара весело провела час — вони засмагали, плавали, пили коктейлі і танцювали.

Нара Баптіста і Венсан Кассель

Нара Баптіста і Венсан Кассель

Нара Баптіста і Венсан Кассель

Нара Баптіста и Венсан Кассель

Зазначимо, 7 січня цього року Нара вперше стала мамою — вона народила сина від Касселя, з яким зустрічається з 2023-го. Хлопчику дали ім’я Каетано. На одному з фото малюка зазнімковано у мами на руках, вони спостерігають за Венсаном, який катається на дошці.

Реклама

Нара Баптіста з сином і Венсан Кассель

Якщо для моделі це перша дитина, то для актора — четверта, він виховує ще трьох доньок. Деву і Леоні Кассель йому народила його колишня дружина — акторка Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.

Раніше, нагадаємо, Нара Баптіста блиснула фігурою в пікантному топі з бісеру. Модель продемонструвала сміливий образ у Мережі.