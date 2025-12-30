- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 289
- Час на прочитання
- 1 хв
Танцювали і пили «Апероль»: Венсан Кассель з коханою-моделлю Нарою Баптістою відпочили на яхті
Пара показала відео і фото зі спільного відпочинку.
29-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста опублікувала у своєму Instagram фото і відео з відпочинку на яхті в компанії свого коханого — 59-річного актора Венсана Касселя.
Дівчина в шоколадному бікіні, з чокером на шиї і в сонцезахисних окулярах позувала на борту яхти. Судячи з фото, пара весело провела час — вони засмагали, плавали, пили коктейлі і танцювали.
Зазначимо, 7 січня цього року Нара вперше стала мамою — вона народила сина від Касселя, з яким зустрічається з 2023-го. Хлопчику дали ім’я Каетано. На одному з фото малюка зазнімковано у мами на руках, вони спостерігають за Венсаном, який катається на дошці.
Якщо для моделі це перша дитина, то для актора — четверта, він виховує ще трьох доньок. Деву і Леоні Кассель йому народила його колишня дружина — акторка Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.
Раніше, нагадаємо, Нара Баптіста блиснула фігурою в пікантному топі з бісеру. Модель продемонструвала сміливий образ у Мережі.