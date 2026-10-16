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- Шоу-бізнес
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На четвертому місяці вагітності: танцівниця підкорила глядачів своїми виступами
Вагітність не завадила їй повернутися на велику сцену та продемонструвати свою майстерність у прямих ефірах.
Танцівниця Вітні Карсон, вагітна третьою дитиною, взяла участь у 35-му сезоні американської версії шоу «Танці з зірками». Разом із коміком Гільєрмо Родрігесом вона провела на паркеті п’ять тижнів, перш ніж пара залишила змагання.
32-річна жінка не приховувала, що танцювати під час вагітності було непросто. В інтерв’ю E! News вона зізналася, що щотижня хвилювалася через зміни у своєму тілі, адже вони відбувалися просто на очах у глядачів.
«Я так пишаюся собою. Було страшно щотижня, коли твоє тіло змінюється і стає більшим. Хоча це благословення, ми не так часто говоримо про те, що відбувається з нашим тілом, а я переживала все це в прямому ефірі», — поділилася Вітні.
Попри труднощі танцівниця назвала цей досвід особливим і подякувала жінкам за підтримку. За її словами, участь у шоу стала нагодою побачити, на що здатне її тіло під час вагітності. Карсон також відверто розповіла про фізичне навантаження. Після вибуття із проєкту вона зізналася, що відчуває біль у спині, і не стала приховувати, наскільки виснажливими були виступи.
«Це важко, я не намагаюся нічого приховувати. Але ми неймовірні й можемо подолати будь-що», — зазначила танцівниця.
Водночас Вітні та її партнер залишили шоу без розчарування. Вона розповіла, що обоє були втомлені та сприйняли завершення участі як можливість нарешті відпочити.
Тепер на танцівницю чекає новий важливий етап — народження третьої дитини. Разом із чоловіком вона вже виховує двох синів, Лео та Джета. Карсон зізналася, що пишається тим, що наважилася виступати вагітною, і вважає цей досвід доказом сили жінок. Її третьою дитиною також буде хлопчик.
Яскраві виступ пари пропонуємо подивитись у відео нижче: