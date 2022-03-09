Тарас Тополя показав картини художника-ветерана АТО

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя поділився з підписниками картинами українського художника із Полтавщини Юрия Шаповала.

У своїх роботах художник часто зображає Шевченка, тому те, що музікант поділився добіркою цих робіт у день народження Кобзаря, було деж символічно. Також Тополя зазначив, що у нього самого вдома є кілька робіт художника.

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