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Тарас Тополя показав картини художника-ветерана АТО

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Тарас Тополя показав картини художника-ветерана АТО

instagram.com/tarastopolia

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя поділився з підписниками картинами українського художника із Полтавщини Юрия Шаповала.

У своїх роботах художник часто зображає Шевченка, тому те, що музікант поділився добіркою цих робіт у день народження Кобзаря, було деж символічно. Також Тополя зазначив, що у нього самого вдома є кілька робіт художника.

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