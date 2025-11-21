- Дата публікації
Тарас Цимбалюк був шокований: учасниця "Холостяка-14" залишила шоу за власним бажанням
Дівчина попросила головного героя відпустити її додому.
Під час церемонії троянд у шостому випуску романтичного реалітішоу «Холостяк-14» одна з учасниць — фотографиня Юлія — заявила Тарасу Цимбалюку, що вона хоче залишити шоу.
Дівчина аргументувала це тим, що їй важко на проєкті, вона втомлюється і дуже скучає за своїм сином.
Головний герой був шокований її рішенням.