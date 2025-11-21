Тарас Цимбалюк був шокований: учасниця "Холостяка-14" залишила шоу за власним бажанням

Реклама

Під час церемонії троянд у шостому випуску романтичного реалітішоу «Холостяк-14» одна з учасниць — фотографиня Юлія — заявила Тарасу Цимбалюку, що вона хоче залишити шоу.

Дівчина аргументувала це тим, що їй важко на проєкті, вона втомлюється і дуже скучає за своїм сином.

Головний герой був шокований її рішенням.