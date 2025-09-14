- Дата публікації
Тарас Цимбалюк, Даша Квіткова та ексчоловік Ані Лорак: знаменитості у стильних луках позували на фешнівенті
Селебріті прийшли подивитися на нову колекцію дизайнерки Світлани Готочкіної.
Феєричний показ українського бренду GOT’S LABEL відбувся ще минулого тижня, але про нього говорять і досі. Гості заходу були у захваті від показу нової колекції «Термінал» осінь-зима 2025 дизайнерки Світлани Готочкіної, який минув на креативній локації — у Музеї авіації. Моделі дефілювали крилом літака — це було приголомшливо.
Фешнівент відвідало чимало знаменитостей. Серед них були: блогерка Даша Квіткова, акторка Ольга Сумська з донкьою, акторка Наталка Денисенко, хореограф Євген Кот і його дружина — гімнастка Наталія Татарінцева, хореограф Макс Леонов, гуморист Юрій Ткач, балерина Христина Шишпор, колишній чоловік Ані Лорак — турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу, Тимур Мірошниченко, який був ведучим заходу, та інші.
Найбільше всіх приємно здивувала поява на подіумі актора, головного героя романтичного реалітішоу «Холостяк-14» й ексбойфренда Світлани Готочкіної — Тараса Цимбалюка.