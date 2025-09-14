ТСН у соціальних мережах

121
1 хв

Тарас Цимбалюк, Даша Квіткова та ексчоловік Ані Лорак: знаменитості у стильних луках позували на фешнівенті

Селебріті прийшли подивитися на нову колекцію дизайнерки Світлани Готочкіної.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Світлана Готочкіна і Тарас Цимбалюк

Феєричний показ українського бренду GOT’S LABEL відбувся ще минулого тижня, але про нього говорять і досі. Гості заходу були у захваті від показу нової колекції «Термінал» осінь-зима 2025 дизайнерки Світлани Готочкіної, який минув на креативній локації — у Музеї авіації. Моделі дефілювали крилом літака — це було приголомшливо.

Фешнівент відвідало чимало знаменитостей. Серед них були: блогерка Даша Квіткова, акторка Ольга Сумська з донкьою, акторка Наталка Денисенко, хореограф Євген Кот і його дружина — гімнастка Наталія Татарінцева, хореограф Макс Леонов, гуморист Юрій Ткач, балерина Христина Шишпор, колишній чоловік Ані Лорак — турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу, Тимур Мірошниченко, який був ведучим заходу, та інші.

Даша Квіткова

Ольга Сумська з донькою Ганною Борисюк

Наталка Денисенко

Євген Кот і Наталія Татарінцева

Макс Леонов

Світлана Готочкіна, Юрій Ткач із дружиною Вікторією

Христина Шишпор

Мурат Налкакіоглу, Світлана Готочкіна, Геннадій Вітер

Тимур Мірошниченко

Найбільше всіх приємно здивувала поява на подіумі актора, головного героя романтичного реалітішоу «Холостяк-14» й ексбойфренда Світлани Готочкіної — Тараса Цимбалюка.

Світлана Готочкіна і Тарас Цимбалюк

Світлана Готочкіна і Тарас Цимбалюк

Наталка Денисенко, Світлана Готочкіна, Тарас Цимбалюк, Ольга Сумська, Ганна Борисюк

Христина Горняк

Олімпія Вайтмусташ

Юлія Єрмолаєва

Яніс Степаненко

