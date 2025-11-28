"Холостяк" Тарас Цимбалюк не з'явився на церемонії троянд: у чому причина

Тарас Цимбалюк

У сьомому випуску романтичного реалітішоу «Холостяк-14» головний герой Тарас Цимбалюк не з’явився на церемонії троянд.

Замість нього до учасниць вийшов ведучий проєкту Григорій Решетнік. Він повідомив дівчатам, що Тарас не зможе бути на церемонії, тому що йому стало зле.

«Тарас на цю церемонію троянд не прийде», — сказав Григорій.

Напередодні церемонії Тарас зателефонував Григорію і сказав: «Мені дуже погано, я викликав „швидку“, передай дівчатам».

«Швидка» приїхала до холостяка і надавала йому допомогу у той час.

Кожна з дівчат записала для Цимбалюка відео зі словами підтримки.

Ведучий сказав, що пятеро із учасниць отриують сьогодні троянди, а двоє з них — Ольга Дзундза та Оксана Шанюк — йдуть наступного випуску з Тарасам на побачення «на виліт».

Тож під час цієї церемонії троянд всі дівчата — семеро — залишися у проєкті і продовжили боротьбу за серце Тараса.

