ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
476
Час на прочитання
1 хв

"Холостяк" Тарас Цимбалюк не з'явився на церемонії троянд: у чому причина

Це вперше в історії проєкту “Холостяк“, коли головний герой не був присутній на церемонії троянд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

У сьомому випуску романтичного реалітішоу «Холостяк-14» головний герой Тарас Цимбалюк не з’явився на церемонії троянд.

Замість нього до учасниць вийшов ведучий проєкту Григорій Решетнік. Він повідомив дівчатам, що Тарас не зможе бути на церемонії, тому що йому стало зле.

«Тарас на цю церемонію троянд не прийде», — сказав Григорій.

Напередодні церемонії Тарас зателефонував Григорію і сказав: «Мені дуже погано, я викликав „швидку“, передай дівчатам».

«Швидка» приїхала до холостяка і надавала йому допомогу у той час.

Кожна з дівчат записала для Цимбалюка відео зі словами підтримки.

Ведучий сказав, що пятеро із учасниць отриують сьогодні троянди, а двоє з них — Ольга Дзундза та Оксана Шанюк — йдуть наступного випуску з Тарасам на побачення «на виліт».

Тож під час цієї церемонії троянд всі дівчата — семеро — залишися у проєкті і продовжили боротьбу за серце Тараса.

Нагадаємо, під час індивідуального спілкування Тарас Цимбалюк неочікувано відправив додому одну з учасниць.

Дата публікації
Кількість переглядів
476
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie