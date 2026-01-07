Тарас Цимбалюк вперше після завершення шоу "Холостяк" зʼявився на заході у Києві

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк вперше після завершення проєкту «Холостяк-14», у якому він був головним героєм, відвідав публічний захід. Актор відвідав премʼєрний показ української романтичної комедії «Випробувальний термін», яка виходить у кінотеатрах 8 січня. Тарас зіграв у фільмі епізодичну роль.

Цимбалюк зʼявився на івенті в образі у стилі кежуал. На ньому був чорний светр з високою горловиною і блискавкою-застібкою, біла футболка і сині джинси з поясом Louis Vuitton.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк зізнався, що саме він написав Ірині Пономаренко, з якою попрощався за крок до фіналу шоу «Холостяк».