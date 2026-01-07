ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

Тарас Цимбалюк вперше після завершення шоу "Холостяк" зʼявився на заході у Києві

Актор побував на премʼєрі українського фільму, у якому зіграв епізодичну роль.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк вперше після завершення проєкту «Холостяк-14», у якому він був головним героєм, відвідав публічний захід. Актор відвідав премʼєрний показ української романтичної комедії «Випробувальний термін», яка виходить у кінотеатрах 8 січня. Тарас зіграв у фільмі епізодичну роль.

Творча команда фільму «Випробувальний термін»

Творча команда фільму «Випробувальний термін»

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Цимбалюк зʼявився на івенті в образі у стилі кежуал. На ньому був чорний светр з високою горловиною і блискавкою-застібкою, біла футболка і сині джинси з поясом Louis Vuitton.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк зізнався, що саме він написав Ірині Пономаренко, з якою попрощався за крок до фіналу шоу «Холостяк».

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie