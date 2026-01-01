ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
644
Час на прочитання
1 хв

Тарас Цимбалюк засвітився у Буковелі з фіналісткою "Холостяка-14" Анастасією Половинкіною

Тараса Цимбалюка сфотографували у компанії учасниці проєкту, яку він не обрав у фіналі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тарас Цимбалюк та Анасатсія Половинкіна

Тарас Цимбалюк та Анасатсія Половинкіна

Тарас Цимбалюк разом із друзями святкує Новий рік у Буковелі. І сьогодні, 1 січня, актор засвітився у компанії фіналістки реалітішоу «Холостяк-14» Анастасії Половинкіної, яку він не брав у фіналі.

Судячи по фото, Тарас і Настя перебувають у хороших стосунках. Вони усміхалися і мали радісний вигляд.

Тарас Цимбалюк та Анасатсія Половинкіна

Тарас Цимбалюк та Анасатсія Половинкіна

Цікаво те, що сам Тарас зробив в Instagram репости сторіз своїх друзів Романа Крохіна та Олени Світлицької, які їх сфотографували.

Тарас Цимбалюк та Анасатсія Половинкіна

Тарас Цимбалюк та Анасатсія Половинкіна

Тарас Цимбалюк та Анасатсія Половинкіна

Тарас Цимбалюк та Анасатсія Половинкіна

Роман також зробив допис в Threads з фото Тараса і Насті, підписавши його: «Цимбалюк і Настя разом, ураааа) Буковель».

До слова, переможниця «Холостяка-14» Надін Головчук також зараз перебуває у Буковелі. А напередодні вона показалася в Instagram Stories зі сльозами на очах.

А вже завтра, 2 січня, на постшоу «Холостяк. Життя після проєкту» ми дізнаємось у яких стосунках після проєкту Тарас Цимбалюк і Надін Головчук.

Дата публікації
Кількість переглядів
644
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie