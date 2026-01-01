- Дата публікації
Тарас Цимбалюк засвітився у Буковелі з фіналісткою "Холостяка-14" Анастасією Половинкіною
Тараса Цимбалюка сфотографували у компанії учасниці проєкту, яку він не обрав у фіналі.
Тарас Цимбалюк разом із друзями святкує Новий рік у Буковелі. І сьогодні, 1 січня, актор засвітився у компанії фіналістки реалітішоу «Холостяк-14» Анастасії Половинкіної, яку він не брав у фіналі.
Судячи по фото, Тарас і Настя перебувають у хороших стосунках. Вони усміхалися і мали радісний вигляд.
Цікаво те, що сам Тарас зробив в Instagram репости сторіз своїх друзів Романа Крохіна та Олени Світлицької, які їх сфотографували.
Роман також зробив допис в Threads з фото Тараса і Насті, підписавши його: «Цимбалюк і Настя разом, ураааа) Буковель».
До слова, переможниця «Холостяка-14» Надін Головчук також зараз перебуває у Буковелі. А напередодні вона показалася в Instagram Stories зі сльозами на очах.
А вже завтра, 2 січня, на постшоу «Холостяк. Життя після проєкту» ми дізнаємось у яких стосунках після проєкту Тарас Цимбалюк і Надін Головчук.