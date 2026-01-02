- Дата публікації
Тарас Цимбалюк зізнався, що саме він написав Ірині Пономаренко, з якою попрощався за крок до фіналу
Актор розповів, для чого писав Ірочці після заершення проєкту.
Тарас Цимбалюк під час спеціального випуску «Холостяк. Життя після проєкту» зізнався, що після завершення реалітішоу писав моделі Ірині Пономаренко, з якою попрощався за крок до фінального вибору.
Актор сказав, що написав дівчині, щоб обговорити публікацію спільного допису, який стосувався проєкту. А потім вони запитали одне в одного, як справи.
Крім того, Цимбалюк поділився, що в Ірині його зацікавило те, що вона мала сміливість бути собою у проєкті, незважаючи на те, що її знімали. Він додав, що йому було дуже важко прийняти рішення попрощатися з Ірочкою за крок до фіналу.
Ірина, своєю чергою, зізналася, що була щасливою поруч із актором і для неї їхня історія стала цінним досвідом.
«У мене були почуття. Мені було кайфово. Я була з Тарасом щасливою. Я й так щаслива, а з ним я була ще щасливішою. Це все було дуже цінно для мене», — сказала модель.
Вона зазначила, що після проєкту вони з Тарасом залишились у нормальних стосунках.
«Я прийшла на проєкт побудувати сім’ю. І Тарас мене не обрав. А значить завдяки цьому проєкту мене побачить мій майбутній чоловік», — підсумувала Ірина.
