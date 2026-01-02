Тарас Цимбалюк зізнався, що саме він написав Ірині Пономаренко, з якою попрощався за крок до фіналу

Ірина Пономаренко і Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк під час спеціального випуску «Холостяк. Життя після проєкту» зізнався, що після завершення реалітішоу писав моделі Ірині Пономаренко, з якою попрощався за крок до фінального вибору.

Актор сказав, що написав дівчині, щоб обговорити публікацію спільного допису, який стосувався проєкту. А потім вони запитали одне в одного, як справи.

Крім того, Цимбалюк поділився, що в Ірині його зацікавило те, що вона мала сміливість бути собою у проєкті, незважаючи на те, що її знімали. Він додав, що йому було дуже важко прийняти рішення попрощатися з Ірочкою за крок до фіналу.

Ірина, своєю чергою, зізналася, що була щасливою поруч із актором і для неї їхня історія стала цінним досвідом.

«У мене були почуття. Мені було кайфово. Я була з Тарасом щасливою. Я й так щаслива, а з ним я була ще щасливішою. Це все було дуже цінно для мене», — сказала модель.

Ірина Пономаренко

Вона зазначила, що після проєкту вони з Тарасом залишились у нормальних стосунках.

«Я прийшла на проєкт побудувати сім’ю. І Тарас мене не обрав. А значить завдяки цьому проєкту мене побачить мій майбутній чоловік», — підсумувала Ірина.

