"Тату, не хвилюйся, я з росіянами": фото та відео з тусовки дочки Венсана Касселя та Моніки Беллуччі облетіли соцмережі

"Тату, не хвилюйся, я з росіянами": фото та відео з тусовки дочки Венсана Касселя та Моніки Беллуччі облетіли соцмережі

Цікаво, чи Моніка Беллуччі і Венсан Кассель знали про те, чим займалася їхня старша і ще неповнолітня дочка Дева в Лондоні.

Дева Кассель потрапила до російської тусовки в Лондоні. З компанією дівчат-моделей із Росії старша дочка знаменитої італійської акторки Моніки Беллуччі, ходить на вечірки, п'є вино та палить косячки.

Телеграм-канал "Тільки нікому" поділився декількома цікавими відео, де добре видно, що робить Дева.

Однією з російських подруг Кассель виявилася модель Емілі Бруні, яка охоче поділилася спільними з Девою знімками у своєму Instagram.

Дева Кассель із російськими друзями / instagram.com/emilybruni

Дева Кассель із російськими друзями / instagram.com/emilybruni

Вона показала у сторіз, як Дева говорить російською мовою "Привіт, я Дева, мені 17 років!", сказавши цю фразу практично без акценту. Емілі також показала Деву в автобусі. "Вона сказала: "Тату, не хвилюйся, я з росіянами"", — написала Бруні.

Дева Кассель із російськими друзями / instagram.com/emilybruni

Дева Кассель із російськими друзями / instagram.com/emilybruni

Треба віддати належне, що сама Дева Кассель у свій Instagram блог такі фото та відео не викладає, мабуть, береже репутацію. Все ж таки співпрацюючи з Dolce & Gabbana, потрібно "тримати обличчя".

Дева Кассель із російськими друзями / instagram.com/emilybruni

Дева Кассель із російськими друзями / instagram.com/emilybruni

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