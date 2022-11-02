Зірка російських пропагандистських програм і одна з головних борчинь Росії за традиційні сімейні цінності та ненависниця західного світу Маргарита Симоньян, ще модниця, проте добрим смаком ніколи не відрізнялася. Неодноразово в ефірах і на інтерв'ю путіністка з'являлася у вбраннях із надто відвертим декольте, сукнях, які погано сиділи або в жахливих жакетах. Але завдяки популярному українському пабліку "Боже, яке кончене!" стало відомо, що жінка витрачає величезний стан на бренди, створені тими самими західними представниками ЛГБТ спільноти, проти якої вона активно виступає.

У гардеробі Симоньян є сукні від бренду Dolce & Gabbana. Вартість однієї такої речі близько двох тисяч євро. Більше того, у цих вбраннях вона не соромлячись з'являється в ефірах на телебаченні.

Абсурд ситуації в тому, що творці цих речей та засновники знаменитого італійського Модного дому – відкриті геї. Протягом багатьох років Доменіко Дольче та Стефано Габбана були коханцями. Роман пари був завершений у 2004 році і з того часу вони мають суто ділові відносини.

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