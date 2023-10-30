Таємниця розкрита: Періс Гілтон назвала ім'я дизайнера своєї канонічної сукні-кольчуги

2002 року світська тусовщиця Періс Гілтон дуже масштабно відсвяткувала своє повноліття. Тоді дівчина організувала вечірки у п'яти великих містах: Лондоні, Нью-Йорку, Токіо, Лос-Анджелесі та Лас-Вегасі. Найбільш незабутньою з них стала вечірка в Лондоні, на яку гламурна модниця прийшла в срібній мінісукні-кольчузі, усипаній стразами. Вбрання мало глибоке декольте, а збоку на стегні сукні був високий розріз. Свій образ Періс тоді доповнила рожевими босоніжками, квадратною сумкою та широким блискучим чокером. На голові у Періс було кілька шпильок у вигляді метеликів, які були дуже популярні в нульових.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Цей образ став у результаті культовим і сама Періс його неодноразово повторювала у різних інтерпретаціях. Однак тривалий час ходили різні припущення, хто автор цього гламурного вбрання Гілтон і ось через 21 рік вона назвала його ім'я. Як виявилося, створив сукню британський дизайнер Джулієн МакДональд. Про це Періс розповіла в інтерв'ю Vogue.

"Я люблю Джулієна, він такий неймовірний дизайнер, тому коли він запросив мене взяти участь у його показі, я одразу ж закохалася і сказала: "Мені треба одягнути це на свій день народження"", - сказала Періс і зазначила, що вважає, що кожна дівчина повинна одягнути цю сукню на свій день народження.

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