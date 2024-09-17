Те, що залишилося за кадром: Дженніфер Еністон показала, як збиралася на церемонію "Еммі"

Дженніфер Еністон показала підписникам, як збиралася на церемонію "Еммі" цього року.
Захід, який відвідало багато знаменитостей, відбувся у вихідні в Лос-Анджелесі.
55-річна акторка з'явилася на червоній доріжці церемонії в перлинній сукні Oscar de la Renta, босоніжках на підборах і з ідеальним укладанням, яке для неї зробив її незмінний стиліст з волосся Кріс МакМіллан.
У Instagram Еністон опублікувала відео та показала, як вона готувалася до виходу на доріжку. Продемонструвала свою розкішну сукню, зробила фото з перукарем, показала, як їй робили макіяж та підбирали прикраси та у фіналі представила кілька кадрів, як позує на червоній доріжці церемонії.
Нагадаємо, церемонію також відвідала колега Джен за серіалом "Ранкове шоу" — Різ Візерспун. Номінована на премію в категорії "Найкраща акторка в драматичному серіалі" за роль у "Ранковому шоу", Візерспун виблискувала в чорній сукні Christian Dior без бретельок, декорованій квітковою аплікацією.
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