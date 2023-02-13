Те, що залишилося за кадром: Дженніфер Еністон показала закулісся зі знімань третього сезону "Ранкового шоу"

Шанувальники серіалу "Ранкове шоу" з нетерпінням чекають на вихід третього сезону. А одна з головних героїнь – Дженніфер Еністон – якраз поділилася кадрами зі знімань та повідомила, що вони завершені.

Офіційний акаунт Apple TV+ у твітері оголосив про завершення третього сезону "Ранкового шоу" у суботу, 11 лютого, якраз у день народження Дженніфер Еністон, а сама акторка поділилася з шанувальниками закулісними світлинами.

"3-й сезон підійшов до завершення. Люблю, люблю, ЛЮБЛЮ цю команду @themorningshow — ❤️ Так багато ще попереду", — написала Еністон.

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Різ Візерспун також опублікувала кадри зі знімань. У третьому сезоні акторка вже у своєму звичному образі блондинки, вона грає роль журналістки та ведучої Бредлі Джексон. Різ Візерспун окрім роботи в кадрі також обіймає посаду виконавчої продюсерки серіалу.

Раніше Візерспун натякала, що у другому сезоні серіалу буде більше романтики. Можливо, глядач побачить ширше історію кохання персонажа Візерспун із журналісткою Лаурою Петерсон, яку грає Джуліанна Маргуліс.

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Дата прем'єри третього сезону поки що не відома.

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