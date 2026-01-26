- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 31
- Час на прочитання
- 1 хв
Теяна Тейлор у "голій" сукні і розкішній короні викликала фурор на Тижні моди у Парижі
35-річна американська акторка і співачка у відвертому образі від Schiaparelli привернула увагу.
Теяна Тейлор опинилася у центрі уваги фешнівенту. Зірка у провокаційному аутфіті прийшла на показ Schiaparelli Haute Couture Week весна-літо 2026, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.
Акторка одягла чорну «голу» мереживну сукню приталеного силуету за коліна і прозорі рукавички. На плечі вона накинула елегантне чорне пальто із золотисто-чорними гудзиками. Взута Тейлор була у чорні туфлі на екстремально високих платформах і підборах.
Свій лук Теяна доповнила розкішною короною на голові, брошкою-кольє на шиї та елегантними сережками у вухах. А ще у неї був насичений макіяж.
Нагадаємо, Теяна Тейлор у пітоновому пальті винного кольору прийшла на захід у Лас-Вегасі.