Теяна Тейлор у "голій" сукні і розкішній короні викликала фурор на Тижні моди у Парижі

Теяна Тейлор / © Getty Images

Реклама

Теяна Тейлор опинилася у центрі уваги фешнівенту. Зірка у провокаційному аутфіті прийшла на показ Schiaparelli Haute Couture Week весна-літо 2026, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Акторка одягла чорну «голу» мереживну сукню приталеного силуету за коліна і прозорі рукавички. На плечі вона накинула елегантне чорне пальто із золотисто-чорними гудзиками. Взута Тейлор була у чорні туфлі на екстремально високих платформах і підборах.

Свій лук Теяна доповнила розкішною короною на голові, брошкою-кольє на шиї та елегантними сережками у вухах. А ще у неї був насичений макіяж.

Реклама

Нагадаємо, Теяна Тейлор у пітоновому пальті винного кольору прийшла на захід у Лас-Вегасі.