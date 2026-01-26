ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
1 хв

Теяна Тейлор у "голій" сукні і розкішній короні викликала фурор на Тижні моди у Парижі

35-річна американська акторка і співачка у відвертому образі від Schiaparelli привернула увагу.

Теяна Тейлор

Теяна Тейлор / © Getty Images

Теяна Тейлор опинилася у центрі уваги фешнівенту. Зірка у провокаційному аутфіті прийшла на показ Schiaparelli Haute Couture Week весна-літо 2026, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Теяна Тейлор / © Getty Images

Акторка одягла чорну «голу» мереживну сукню приталеного силуету за коліна і прозорі рукавички. На плечі вона накинула елегантне чорне пальто із золотисто-чорними гудзиками. Взута Тейлор була у чорні туфлі на екстремально високих платформах і підборах.

Свій лук Теяна доповнила розкішною короною на голові, брошкою-кольє на шиї та елегантними сережками у вухах. А ще у неї був насичений макіяж.

Нагадаємо, Теяна Тейлор у пітоновому пальті винного кольору прийшла на захід у Лас-Вегасі.

Дата публікації
Кількість переглядів
31
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie