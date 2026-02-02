- Дата публікації
Теяна Тейлор у шоколадній сукні з кристалами продемонструвала сміливий аутфіт на премії "Греммі"
35-річна американська співачка та акторка у відвертому вбранні з’явилася на церемонії.
Теяна Тейлор продемонструвала один із найсміливіших образів на червоній доріжці премії «Греммі» у Лос-Анджелесі.
Зірка зявилася перед фотографами у відвертій асиметричній шоколадній сукні з бронзовими кристалами від Tom Ford, створеній для неї на замовлення.
Вбрання мало довгу спідницю зі шлейфом і смужку, а зверху було небагато тканини, яка прикривала її груди. Оголеними були живіт, боки і спина.
У Тейлор була гладка зачіска, макіяж із акцентом на очах і бронзовий манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками, шию — золотим ланцюжком, а руки — золотими браслетами і каблучками.
Альбом Теяни «Escape Room» був номінований на найкращий R&B альбом, але вона програла альбому Леона Томаса «Mutt».
Нагадаємо, Теяна Тейлор на показ Schiaparelli у Парижі одягла чорну «голу» мереживну сукню приталеного силуету за коліна і прозорі рукавички.