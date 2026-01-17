- Дата публікації
Теяна Тейлор у стильному вбранні від Mugler завітала на розважальне шоу Джиммі Феллона
35-річна американська акторка і співачка продовжує захоплювати своїми ефектними луками.
Теяна Тейлор завітала на розважальне вечірнє шоу Джиммі Феллона, де розповіла, як отримала свій перший «Золотий глобус» за роль у фільмі «Одна битва за іншою», номінацію на премію «Греммі» за альбом «Escape Room» та про знімання у кримінальному трилері «Зрив» з Беном Аффлеком і Меттом Деймоном у головних ролях.
У студії знаменитість з’явилася у стильному аутфіті. На ній було приталене вбрання цікавого крою та сіро-перлинного і слонової кістки відтінків з колекції Mugler весна 2026 року.
Здавалося, що воно складалося із сукні з високою горловиною з коміром, спідниці із заниженою талією та кроптопу з американською проймою і галтером. Талію підкреслив срібний тонкий пояс.
У неї було кучеряве укладання, макіяж із коричневою помадою і молочний манікюр. Вуха Теяна прикрасила срібними сережками-кульками, а руки — золотими каблучками з камінням.
Аутфіт Тейлор доповнила шкіряними чоботами із квадратними носками кольору слонової кістки Rick Owens й екстравагантним клатчем кольору металік прямокутної форми. На обличчі у неї були стильні сонцезахисні окуляри-авіатори Bottega Veneta, які завершили образ.
