Теяна Тейлор у сукні-тренчі від Burberry і в розкішних прикрасах з’явилася на премії
35-річна акторка, як завжди, мала ефектний вигляд на кіноподії.
Теяна Тейлор відвідала церемонію вручення премії BAFTA, яка відбулася у Королівському фестивальному залі в Лондоні. Вона була номінована як найкраща акторка другого плану за гру у фільмі «Одна битва за іншою».
На червону доріжку Теяна вийшла у театральній сукні-тренчі сливового відтінку від Burberry, виготовлену на замовлення креативним директором бренду Деніелом Лі. Довге шовкове вбрання мало високий комір із рюшами, складки, рюші спереду, ремінці на рукавах і шлейф. Підперезалася вона широким поясом в тон. Взута зірка була у темно-бордові шкіряні ботфорти на шпильках, а на руках були рукавички.
До вбрання Теяна прикріпила вишукану дорогоцінну брошку у формі птаха від Tiffany & Co., виготовлену з 18-каратного жовтого золота та платини, з цитрином понад 50 каратів, діамантами та рожевим сапфіром. У вухах у Тейлор були сережки з 14-каратними діамантами, а на руках — вінтажний браслет 1940-1950 років і каблучка із жовтого золота та платини з рубінами та діамантами.
У неї була зачіска з кучерями і макіяж із підкресленими чорним олівцем очима.
