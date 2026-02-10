Теяна Тейлор у сукні з "мокрим" ефектом і довгими рукавами опинилася у центрі уваги церемонії

Теяна Тейлор / © Getty Images

Номінантки на премію «Оскар» Теяна Тейлор відвідала церемонію вручення премії «Віртуози» Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі. Зірка привернула увагу публіки та фотографів своїм ефектним аутфітом.

На акторці була молочна напівпрозора сукня з «мокрим» ефектом із весняної колекції 2026 року бренду Ashi Studio, яка тісно прилягала до її тіла, підкресливши підтягнуту фігуру. Вбрання мало високу горловину, драпування, довгі рукави з рваними манжетами, які нагадували пірʼя, та асиметричний шлейф.

Аутфіт зірка доповнила коротким укладанням із кучерями, насиченим макіяжем із пишними накладними віями, коричневим олівцем-контуром на губах та рожевими румʼянами. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.

Нагадаємо, Теяна Тейлор на премію «Греммі» одягла відверту шоколадну сукню з кристалами.