ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

Теяна Тейлор у сукні з "мокрим" ефектом і довгими рукавами опинилася у центрі уваги церемонії

Акторка любить епатувати публіку своїми провокаційними вбраннями.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Теяна Тейлор

Теяна Тейлор / © Getty Images

Номінантки на премію «Оскар» Теяна Тейлор відвідала церемонію вручення премії «Віртуози» Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі. Зірка привернула увагу публіки та фотографів своїм ефектним аутфітом.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Теяна Тейлор / © Getty Images

На акторці була молочна напівпрозора сукня з «мокрим» ефектом із весняної колекції 2026 року бренду Ashi Studio, яка тісно прилягала до її тіла, підкресливши підтягнуту фігуру. Вбрання мало високу горловину, драпування, довгі рукави з рваними манжетами, які нагадували пірʼя, та асиметричний шлейф.

Аутфіт зірка доповнила коротким укладанням із кучерями, насиченим макіяжем із пишними накладними віями, коричневим олівцем-контуром на губах та рожевими румʼянами. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.

Нагадаємо, Теяна Тейлор на премію «Греммі» одягла відверту шоколадну сукню з кристалами.

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie