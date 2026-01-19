- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 105
- Час на прочитання
- 1 хв
Теяна Тейлор у зміїному пальті винного кольору прийшла на івент у Лас-Вегасі
35-річна американська акторка і співачка обрала для своєї появи шкіряне вбрання від Tom Ford.
Теяна Тейлор відвідала урочисте відкриття ресторану Gymkhana Las Vegas у курортному готелі у Лас-Вегасі, штат Невада.
Для своєї появи зірка обрала ефектний лук. На ній було шкіряне пальто зі зміїним принтом винного кольору з колекції Tom Ford FW25 від дизайнера Гайдера Акерманна. Одяг мав накладні кишені і тонкий ремінець в тон.
Аутфіт Теяна доповнила бордовими босоніжками з ремінцями і на шпильках. У неї була коротка зачіска і макіяж із чорними стрілками і блиском на губах. На обличчя вона одягла стильні окуляри з червоними лінзами та прикрасила вухо моносережкою-кільцями, а руку — металевими браслетами.
Нагадаємо, Теяна Тейлор одягла на розважальне вечірнє шоу Джиммі Феллона вбрання цікавого крою від Mugler.