Теяна Тейлор у зміїному пальті винного кольору прийшла на івент у Лас-Вегасі

Теяна Тейлор / © Getty Images

Теяна Тейлор відвідала урочисте відкриття ресторану Gymkhana Las Vegas у курортному готелі у Лас-Вегасі, штат Невада.

Для своєї появи зірка обрала ефектний лук. На ній було шкіряне пальто зі зміїним принтом винного кольору з колекції Tom Ford FW25 від дизайнера Гайдера Акерманна. Одяг мав накладні кишені і тонкий ремінець в тон.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Аутфіт Теяна доповнила бордовими босоніжками з ремінцями і на шпильках. У неї була коротка зачіска і макіяж із чорними стрілками і блиском на губах. На обличчя вона одягла стильні окуляри з червоними лінзами та прикрасила вухо моносережкою-кільцями, а руку — металевими браслетами.

Нагадаємо, Теяна Тейлор одягла на розважальне вечірнє шоу Джиммі Феллона вбрання цікавого крою від Mugler.