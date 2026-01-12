- Дата публікації
Теяна Тейлор викликала фурор сукнею з вирізом на сідницях, крізь який блиснула стрингами з бантом
35-річна зірка у кутюрному вбранні від Schiaparelli позувала на церемонії.
Теяна Тейлор відвідала церемонію вручення премії «Золотий глобус», яка відгриміла цієї ночі в Беверлі-Гіллз. Вона отримала нагороду «Найкраща жіноча акторка другого плану» за роль у фільмі «Одна битва за іншою».
Знаменитість з’явилась на червоній доріжці у чорній сукні приталеного силуету від Schiaparelli Haute Couture, яку для неї пошили на замовлення.
Вбрання мало галтер, який переходив ззаду у шлейф, цікавий виріз у зоні декольте і драпування. У цій сукні вона мала стрункий і привабливий вигляд.
У луку Тейлор була пікантна родзинка — це виріз ззаду на сідницях, крізь який вона продемонструвала стринги, розшиті камінням і прикрашені великим бантом.
У неї було хвилясте укладання, макіяж із акцентом на очах і молочний манікюр. Аутфіт акторка завершила діамантовими прикрасами від Tiffany & Co.