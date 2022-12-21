Телеканал 2+2 відновлює власне серіальне виробництво: розпочалися знімання драми «Я – Надія»

Від початку повномасштабної війни телеканал 2+2 став одним із перших мовників, який відновив власне серіальне виробництво. Цього тижня стартували знімання чотирисерійної воєнної драми «Я – Надія». Це історія про працівників швидкої допомоги, які попри страх і втому, незважаючи на обстріли і бомбардування, мужньо тримають оборону на своєму фронті. Прем’єра серіалу відбудеться на каналі 2+2 2023 року.

«Україна переживає один із найскладніших етапів своєї історії. Ми переконані в необхідності екранізації воєнних історій про українців, які виборюють свою незалежність, героїв, які віддають останні сили й власні життя заради нашої перемоги. Цей проєкт канал 2+2 знімає на знак подяки нашим ЗСУ, ТРО, прикордонникам, медикам, рятівникам ДСНС, МВС, волонтерам, усім нашим захисникам і захисницям, які боронять українську землю від агресії російських окупаційних військ», – коментує Сергій Кизима, генеральний продюсер телеканалу 2+2.

«Для 1+1 media пріоритетним є створення проєктів, які наближають Перемогу України та документують злочини рф на нашій території. Важливо виконувати цю функцію як в інформаційній площині, так і через художні проєкти, які зможуть об’єднати максимальну аудиторію. Те, що відновлення зйомок як явище відбувається в такий надскладний період – під постійними обстрілами, в умовах блекаутів та щоденних нових викликів, – ще раз засвідчує нашу незламність і безальтернативну Перемогу, яка точно настане!» – прокоментував Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

Прототипом головної героїні серіалу «Я – Надія» стала 20-річна українка, фельдшерка «швидкої», яка на початку повномасштабної війни перебувала в оточеному російськими військами Харкові. Маючи змогу евакуюватися, дівчина не залишила рідне місто, цивільних і військових, які опинилися в самому пеклі бойових дій та потребували екстреної медичної допомоги.

«Я – Надія» – перше художнє осмислення подій, які відбувалися в лютому-березні цього року. Це насамперед розповідь про реальних людей, які під кулями проявили справжній героїзм. Почувши від авторів серіалу, як виникла ідея сценарію та хто надихнув їх на сюжет, було зрозуміло, що ми зобов’язані екранізувати цю історію», – коментує Сергій Карпенко, креативний продюсер телеканалу 2+2.

Творчою групою серіалу було ухвалене рішення відмовитися від старої, запозиченої у російського кіновиробництва традиції розбивання тарілки перед стартом знімального процесу. Знімання драми «Я – Надія» розпочалися із символічного підписання акторами та знімальною групою українського прапора.

Головні актори: Вероніка Дюпіна, Данило Мірешкін, Ірина Мак, Павло Сироткін, Антоніна Хижняк, Валерій Астахов, Алекс Степаненко, Олена Курта.

Виробництвом серіалу на замовлення телеканалу 2+2 займається SFERA FILM. Продюсери: Сергій Кизима, Сергій Карпенко, Вадим Червяков, Роман Омельчук. Автори сценарію – Артем Кобзан, Андрій Віштак, режисер – Денис Тарасов.

Знімання серіалу «Я – Надія» проходять в Харкові, Києві та області, зокрема в Ірпені.

Читайте також: