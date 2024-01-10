Телеведуча, яка зробила понад 100 пластичних операцій, продемонструвала величезні груди на вулицях Сан-Паулу

Бразильсько-британська телеведуча, учасниця британського реалітішоу Celebrity Big Brother – Джессіка Алвес – потрапила під приціл папараці на вулицях Сан-Паулу.

Жінка йшла на вечірку у білій сукні міді з драпуванням і розрізом. Та головним акцентом у її аутфіті було пишне декольте, від якого просто неможливо одразу відвести погляд.

Джессіка Алвес / Фото: Getty Images

Свій лук Алвес доповнила білими босоніжками, сумкою кольору металік, срібними сережками-кільцями, браслетом із камінням і каблучкою. Вона зробила укладання з локонами, насичений макіяж із накладними віями та помадою шоколадного відтінку, червоний гострий манікюр і червоний педикюр.

До слова, Джессіка Алвес відома тим, що зробила понад 100 пластичних операцій, щоб змінити свою зовнішність. Під час своїх перевтілень її часто називали лялькою Кеном.

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