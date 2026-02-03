ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
401
1 хв

Телезірка у відвертій сукні і без білизни позувала на червоній доріжці

30-річна Сіара Міллер привернула увагу провокаційним луком на музичній премії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Сіара Міллер

Сіара Міллер / © Associated Press

Сіара Міллер у сміливому аутфіті відвідала церемонію вручення премії «Греммі» у Лос-Анджелесі.

Телезірка обрала для своєї появи відверту чорну сукню максі з повністю оголеною спиною, вирізами по боках і високим розрізом майже до талії. Під вбранням не було білизни, що додало її луку провокаційності.

Сіара Міллер / © Associated Press

Сіара Міллер / © Associated Press

Аутфіт Міллер доповнила чорними босоніжками з металевими шипами і на шпильках. Вона зробила зачіску з плетінням, макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха лаконічними сережками з камінням, шию — делікатним ланцюжком із діамантово-смарагдовим кулоном, а на руках були діамантові каблучки.

Сіара Міллер / © Associated Press

Сіара Міллер / © Associated Press

401
