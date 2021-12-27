Тематичні костюми і різнокольорові торти: Катерина Бужинська показала, як святкує день народження своїх дітей

Тематичні костюми і різнокольорові торти: Катерина Бужинська показала, як святкує день народження своїх дітей

У двійнят артистки сьогодні перший ювілей.

Сьогодні, 27 грудня, у родині Катерини Бужинської свято – її дітям-двійнятам Катеринці і Дмитрикові виповнилося п'ять років.

Зіркова матуся організувала для дітей вдома веселе святкування. Катеринка вбралася у мультиплікаційний образ Білосніжки, а Дмитрик – поліцейського.

Їм подарували різнокольорові тематичні торти.

Бужинська опублікувала в Instagram миле відео, на якому двійнята усміхалися і жваво танцювали.

"З Першим ювілеєм, наші янголята Дмитрик і Катруся!!!! Вітаємо вас, кохані діти, з 5-річчям!!! Бажаємо веселих мильних бульбашок, різнокольорових повітряних кульок, веселих ідей, чудових ігор, казкових історій, цікавих загадок і солодких моментів у вашому житті. Щасливої долі і Божого Благословіння", - побажала співачка своїм дітям.

Нагадаємо, раніше Бужинська показала сімейні світлини зі святкування Різдва.

Читайте також: