Тематичні костюми і різнокольорові торти: Катерина Бужинська показала, як святкує день народження своїх дітей

У двійнят артистки сьогодні перший ювілей.
Сьогодні, 27 грудня, у родині Катерини Бужинської свято – її дітям-двійнятам Катеринці і Дмитрикові виповнилося п'ять років.
Зіркова матуся організувала для дітей вдома веселе святкування. Катеринка вбралася у мультиплікаційний образ Білосніжки, а Дмитрик – поліцейського.
Їм подарували різнокольорові тематичні торти.
Бужинська опублікувала в Instagram миле відео, на якому двійнята усміхалися і жваво танцювали.
"З Першим ювілеєм, наші янголята Дмитрик і Катруся!!!! Вітаємо вас, кохані діти, з 5-річчям!!! Бажаємо веселих мильних бульбашок, різнокольорових повітряних кульок, веселих ідей, чудових ігор, казкових історій, цікавих загадок і солодких моментів у вашому житті. Щасливої долі і Божого Благословіння", - побажала співачка своїм дітям.
Нагадаємо, раніше Бужинська показала сімейні світлини зі святкування Різдва.
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