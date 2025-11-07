«Темний ангел»: Джессіка Альба показала, який вигляд мала 25 років тому

Джессіка Альба / © Associated Press

44-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» і «Місто гріхів», опублікувала в Instagram серію фото, зроблених 2000-го. Вона позувала в шкіряних штанях зі шнурівкою, шкіряній куртці і в сонцезахисних окулярах.

«Настрій — Макс», — написала Альба під фото, адже ці світлини були зроблені під час її зніманнь у серіалі «Темний янгол», де вона виконала роль головної героїні Макс Гевари (генетично вдосконаленого суперсолдата). Незважаючи на велику кількість фанатів, серіал вирішили закрити після другого сезону.

Зараз акторка задіяна в якомусь новому проєкті, знімання якого відбуваються в Австралії. Між робочими днями вона встигає позасмагати на пляжі в бікіні.

